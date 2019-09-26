РИАМО – 26 сен. В Электростали в связи с возмещением ущерба прекращено расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

В производстве следователя следственного отдела по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области находилось уголовное дело по факту невыплаты заработной платы инженеру-сметчику ООО «НПО СВЕТОРЕЗЕРВ-ИНЖЕНЕРИНГ» (часть 1 статья 145.1 УК РФ).

«Следствием установлено, что с февраля по май 2019 года генеральный директор предприятия в нарушение требований Конституции Российской Федерации и норм трудового законодательства умышленно не выплачивал заработную плату работнику общества, а денежные средства, предназначенные для выплат, расходовал по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

В результате чего перед сотрудником образовалась задолженность в размере 146 тысяч рублей.

Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий, принципиальной позиции следователя по результатам расследования уголовного дела ущерб, причиненный работнику, возмещен в полном объеме.

В связи с примирением и возмещением причиненного ущерба потерпевшему уголовное дело было прекращено.