РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 сен. Управляющая компания «ПИК-Комфорт» по предписанию Госжилинспекции Подмосковья сделала перерасчет платежей за отопление на сумму порядка 2 миллионов рублей жителям дома в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управляющая компания «ПИК-Комфорт» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета платы за отопление жителям дома №13 по Сходненской улице в деревне Путилково городского округа Красногорск. Сумма возврата составила порядка 2 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

При проверке обращения жителя дома инспекторы установили, что управляющая компания не произвела корректировку платы за отопление в 2018 году в соответствии с установленной в Правилах предоставления коммунальных услуг формулой. Кроме того, был нарушен порядок определения объемов потребления тепловой энергии, что привело к некорректному результату. Управляющей компании выдали предписание о проведении корректировки в течение двух месяцев.

«В установленный срок предписание исполнили. «ПИК-Комфорт» предоставил документы, согласно которым жителям 960 квартир вернули 1,95 миллиона рублей (в среднем более 2 тысяч рублей на квартиру)», - заключается в сообщении.