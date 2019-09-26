РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 сен. В торговых центрах подмосковных Котельников до конца текущего года увеличат количество камер видеонаблюдения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Дополнительное оснащение торговых центров камерами видеонаблюдения обсудили на совещании в администрации городского округа Котельники.

«На территории города 26 торговых объектов - семь торговых центров и 19 магазинов федеральной сети. В настоящее время камерами из них оборудовано только пять торговых центров. По итогам совещания руководителям крупных торговых центров было рекомендовано до конца 2019 года дооборудовать въездные и входные группы камерами, подключенными к системе «Безопасный регион», - говорится в сообщении.

Благодаря камерам можно будет распознавать лица граждан и государственные регистрационные знаки автомобилей. Магазины федеральных сетей должны направить в свои головные офисы установленные законом предписания о внедрении системы «Безопасный регион».