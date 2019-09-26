РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Власти подмосковного Подольска подали обращение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области с просьбой принять меры в отношении сетевого магазина в микрорайоне Кузнечики, из-за которого в многоквартирном жилом доме распространилась черная плесень, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления потребительского рынка администрации городского округа Николай Тупикин.

Житель многоквартирного дома в микрорайоне Кузнечики пожаловался представителям власти, что на улице Академика Доллежаля, дом №7, корпус 1 распространилась плесень. В администрацию городского округа Подольск поступило обращение через «Единый центр управления регионом Московской области» по вопросу нарушения технологии установки морозильных камер и несоблюдения санитарных норм и правил в АО «Дикси Юг» в микрорайоне Кузнечики.

«По указанию модератора системы «ЕЦУР» направил обращение гражданина в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Информацию о результатах проведенных мероприятий попросил направить в мой адрес и заявителю», - сказал Тупикин.

Если в помещении на поверхностях или каких-либо предметах присутствуют споры грибка, то они продолжают распространяться по воздуху и оседают на еде, личных вещах. Кроме того, жильцы квартиры и домашние питомцы ежедневно вдыхают эти микроорганизмы с воздухом, из-за чего они скапливаются в органах дыхания и приводят к серьезным болезням.