РИАМО – 26 сен. Российский разработчик систем облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» представил решение, обеспечивающее автоматическое перенаправление звонков на основе данных о звонящих, которыми располагают организации.

Это значит, что в скором будущем при звонках в организации может исчезнуть утомительное ожидание ответа оператора, равно как и необходимость нажимать цифры в голосовом меню, чтобы звонок отправился в тот отдел, с сотрудником которого требуется поговорить.

Под данными о звонящих людях прежде всего подразумеваются сведения, накопленные в CRM-системах предприятий.

Профессиональная телефония способна использовать данные о клиентах для маршрутизации поступающих звонков. Например, если система идентифицирует звонок с телефонного номера покупателя, за которым числится заказ в статусе «Доставка», то АТС сразу перенаправит вызов в курьерскую службу. Аналогично — если клиент закреплен за конкретным персональным менеджером. Принимая звонок, телефония, установленная в компании, может считывать из карточки клиента в CRM имя ответственного сотрудника и сразу переводить вызов на него.

Похожим способом АТС работает и с рекламой. Коллтрекинг (программа, учитывающая звонки по рекламе) в режиме реального времени импортирует в АТС информацию о том, что привлекло потенциального покупателя (с какой рекламой он контактировал перед тем, как попасть на сайт компании и позвонить) — и в зависимости от этого направляет обращение в нужное подразделение фирмы.

Такие решения российские компании начнут внедрять уже этой осенью. Как отметили в «Манго Телеком», соответствующие функции для виртуальных АТС MANGO OFFICE будут доступны пользователям уже начиная с октября.