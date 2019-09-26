РИАМО - 26 сен. Во время пожара в 19-этажном жилом доме в столичном районе Ховрино один из жильцов выпрыгнул из окна, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

Возгорание произошло на улице Левобережная, дом 4, корпус 15, в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже 19-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«К сожалению, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из горевшей квартиры выпрыгнул один человек, его осматривают медики», – говорится в сообщении.

В ходе проведения разведки и тушения пожара с восьмого этажа спасены три человека, из них двое детей.

В 17:46 пожар был ликвидирован.