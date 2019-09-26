РИАМО - 26 сен. В рамках акции жительницы Подмосковья смогут без направления записаться на консультацию в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), акция «Зеленый коридор» проходит с 1 октября по 31 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Мы уделяем большое внимание доступности высококвалифицированной медицинской помощи всем жителям Подмосковья. Такая акция позволит любой жительнице региона без труда и бесплатно попасть на прием к ведущим специалистам сферы родовспоможения Подмосковья. Если раньше для этого требовалось получить направление из женской консультации, то теперь не нужна даже предварительная запись», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

За консультацией можно будет обратиться в поликлиническое отделение научно-исследовательского института. При себе нужно будет иметь лишь паспорт, полис обязательного медстрахования, а также документы о проведенных ранее обследований. Беременным также стоит захватить с собой родовой сертификат и обменную карту.

Жительницы Московской области смогут получить консультации у акушеров-гинекологов, гинекологов-эндокринологов, эндокринологов, а также гинекологов эндоскопического отделения.

Пациентов из других субъектов России в целях соблюдения порядка и очередности приема просят заранее записаться к врачу у администратора поликлиники по телефону: 8 (915) 368-54-67.