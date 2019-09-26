РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В подмосковном Подольске тепло включили в 100% объектов социальной сферы округа, а также в 98% многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске с 23 сентября начался отопительный сезон. В первую очередь тепло подают в школы, детские сады, больницы, после чего в жилые дома и так далее. Ежедневно по вопросам пуска тепла на телефоны «горячей линии» комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа поступает более 120 звонков.

«Пуск тепла в Подольске идет в соответствии с графиком. К сожалению, не обошлось без аварийных ситуаций. Сейчас авария устранена ОАО «ПТЭК», в микрорайоне Зеленовский жители получают не только горячую воду, но и отопление. Теплоснабжающей организацией ПАО «ЗиО-Подольск» в ходе ремонтно-восстановительных работ уже 25 сентября был заменен аварийный участок теплосети в районе школы №8. На данный момент тепло в Подольске подано в 100% социальных объектов и 98% жилищного фонда», - сказал замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он отметил, что на данный момент проводит работы котельная ФГУ «Центральный архив министерства обороны РФ» по выносу тепловых сетей из пятна застройки от котельной №98. Работы ведутся в две смены, в четверг они должны быть завершены, и в 5 домов по Октябрьскому проспекту и Архивному проезду начнет поступать теплоноситель.

«Также было выявлено несколько управляющих компаний, которые имели возможность запустить в обслуживаемых домах индивидуальные тепловые пункты ранее. Но не сделали этого, экономя средства и энергоресурсы. Сейчас с ними проводится работа в части обеспечения подачи тепла в квартиры», - пояснил Лукьяненко.

В комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа организована работа «горячей линии», узнать о подаче тепла можно по телефону: 8(496)755-57-93, 8(916)565-96-15. Круглосуточно принимает звонки ЕДДС городского округа по телефону: 8(496)755-57-98.