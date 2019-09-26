РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В храме Воскресения Христова в подмосковном Подольске 29 сентября проведут молебен для волонтеров движения «Милосердие-Подольск», сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие - Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье, 29 сентября, в храме Воскресения Христова состоится сбор добровольцев движения «Милосердие-Подольск», который начнется в 15:00 по адресу: улица Красная, дом 24. В ходе встречи будет отслужен молебен святителю Спиридону Тримифунтскому, покровителю волонтерского движения», - говорится в сообщении.

После молебна состоится встреча волонтеров со священником, ответственным за социальное служение в Подольском благочинии Александром Никитиным, а также пройдет обсуждение основных рабочих вопросов и плана волонтерского движения.