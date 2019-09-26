РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 сен. Памятник боевой славы «Вечная память героям» реконструируют в микрорайоне Никольско-Трубецкое подмосковной Балашихи к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В четверг в ходе личного приема граждан в городской администрации к главе Балашихи Сергею Юрову обратилась жительница Никольско-Трубецкого Валентина Назарова. Она попросила привести в порядок памятник боевой славы «Вечная память героям». Он установлен в 1980 году в память жителям села Никольско-Трубецкого, погибшим в годы войны и представляет собой бетонную плиту.

«В следующем году (2020 – ред.) юбилей Победы (75 лет – ред.). У нас в городе более 40 воинских захоронений и мемориалов. В 2020 году мы восстановим, отремонтируем и приведем в порядок все эти объекты без исключения», - сказал Юров.

Он добавил, что с учетом личной просьбы жительницы микрорайона особое внимание уделят именно памятнику боевой славы «Вечная память героям» в Никольско-Трубецком.

Валентина Назарова также попросила главу Балашихи благоустроить территорию вдоль реки Малашка.

«Рядом с вами сейчас строится новый микрорайон, и застройщик разрабатывает концепцию благоустройства территории, про которую вы как раз говорите. В этом году проект должен быть закончен. Давайте подключим к этому ТОС, покажем жителям концепцию и дальше уже будем приступать к благоустройству территории», - заключил Юров.

На личном приеме у главы Балашихи вопросы жителей касались благоустройства территорий, строительства дорог, выделения земельного участка для работы спортивно-технического клуба, оказания помощи пожилым людям и другие.