РИАМО – 26 сен. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка в городском округе Павловский Посад, не оплатившего штраф в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В октябре 2018 года по результатам представленных администрацией городского округа Павловский Посад материалов было установлено нарушение земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 2,11 гектара. Участок принадлежит на праве собственности Личининой Р.М., которая была привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

«Однако в установленный срок штраф не был оплачен. За неуплату административного штрафа в срок был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы административного дела направлены в судебный участок №180 Павлово-Посадского судебного района Московской области для принятия решения», – говорится в сообщении.

В августе 2019 года решением мирового суда Личинина привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа 60 тысяч рублей.