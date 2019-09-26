РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 сен. В филиале «Котельники» государственного университета «Дубна» в четверг прошло посвящение в студенты, в нем приняли участие пять групп первокурсников, говорится в сообщении пресс-службы университета.

«Двадцать шестого сентября в филиале «Котельники» государственного университета «Дубна» прошло посвящение в студенты прибывших первокурсников, которых позвали с собой в увлекательное морское путешествие Джек Воробей и его команда. В посвящении приняли участие пять групп первокурсников», - говорится в сообщении.

Студенты старших курсов и преподаватели провели для них увлекательный квест, где каждый смог погрузиться в мир пиратов и морских приключений. Группам пришлось пройти интересные испытания, получить заветные монеты, отведать «кашу знаний».

«Официальная часть посвящения дала возможность первокурсникам продемонстрировать свои номера-визитные карточки и познакомиться со «старожилами» филиала, а также и самим стать более дружными и сплоченными, что непременно пригодится им в дальнейшие годы учебы. Огромная благодарность всем тем, кто принял участие в нашем мероприятии, а также его организаторам - студенческому совету филиала и его преподавателям», - заключается в сообщении.