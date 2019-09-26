РИАМО – 26 сен. В возрасте 69-ти лет умер Геннадий Манаков – Герой Советского Союза и летчик-космонавт, совершивший два космических полета на станции «Мир», сообщает Федеральное агентство новостей.

Первым о смерти известного космонавта рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации и космонавт Максим Сураев.

«Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память», — написал Сураев в личном Twitter-аккаунте.

Пока о причинах смерти Манакова не сообщается.

Геннадий Манаков родился в 1950 году. В 1985 году он был отобран в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова для работы по программе «Буран». Свой первый полет он совершил «Союз ТМ-10» в 1990 году. Второй полет был совершен им уже в 1993 году в качестве командира транспортного корабля «Союз ТМ-16» и станции «Мир».