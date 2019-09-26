РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Лисята стали подопечными спасателей 278-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», говорится в сообщении отдела организации работы со СМИ ГКУ МО «Мособлпожспас».

С начала лета постоянными гостями пожарных 278-й пожарной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» стала семья лис. Местом дислокации пожарной части является старая воинская часть в лесу в районе Наро-Фоминского городского округа.

«Семья лис появилась в начале лета. Лисята без мамы остались примерно полгода назад. Сотрудники воинской части первыми обнаружили маленьких лисят, они стали их подкармливать. Лисята подросли и стали приходить к нам в пожарную часть. Они быстро привыкли к сотрудникам, стали брать корм из рук и не бояться. Пожарные назвали девочку Лиза, а мальчика - Босс», - сказала заместитель начальника части Людмила Сидорова.

Она рассказала, что Лиза очень ласковая и игривая. Мальчик крупнее и хитрее, часто обижает Лизу. Лисята любят приходить по вечерам, заходят в пожарную часть и ждут, когда их покормят.

"Один раз Лиза зашла вечером в часть, подошла к начальнику караула, когда он сидел за столом, и стала тыкать носом в ногу, чтобы ей дали покушать. На следующее его дежурство она пришла после 21:00, дверь в здание была открыта, зашла в комнату начальника караула, когда он был в интернете на телефоне, встала на задние лапы, передние положила на край кровати, а мордочкой стала тыкать его в лицо. Он поднялся с кровати, покормил Лизу, и она ушла в лес», - добавила Сидорова.

Заместитель начальника пожарной части также рассказала, что лисята иногда воруют личные вещи пожарных.

«Очень любят наши подопечные играть с вещами сотрудников, воруют тапочки и уносят их в лес. Как-то раз Елизавета схватила ботинок с высоким берцем и попыталась скрыться, но ребята успели отобрать у нее ботинок. А еще наши лисята - большие гурманы, хлеб не едят, зато очень любят кефир. Скоро нам переезжать в новую часть, что ждет наших лисят - не знаем, очень хочется, чтобы они приходили к нам в гости и в новую часть», - заключила Сидорова.