Новость о том, что с 1 октября 2019 года россиянам запретят курить на балконах, в четверг взбудоражила соцсети. Российское правительство утвердило изменения в правила противопожарной безопасности: теперь запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и номеров в гостиницах. Хотя пока не совсем ясно, коснется ли запрет сигарет, а некоторые юристы утверждают, что курение не считается разведением открытого огня. Тем не менее, пользователи соцсетей уже поспешили высказать свое мнение о новом запрете.

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Есть ли жизнь на лоджиях

Многие пользователи «Твиттера» ожидаемо стали иронизировать по поводу нового запрета, предлагая курильщикам курить в унитазе или под вытяжкой.

Можно ли курить в толчке ?

Россиянам запретят курить на балконах https://t.co/BwVWoBIRs2 — Майк Эрмантраут (@Versal_SkyKorol) September 26, 2019

Пользователь под ником «Независимый взгляд» шутит, что «выходить на балкон пока разрешено».

Российское правительство запретило россиянам курение на балконе. Выходить на балкон пока разрешено. pic.twitter.com/R3MmEPgtXp — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) September 26, 2019

Пользователь «Инстаграма» rensky_102 возмущается и отмечает, что «балкон – это не общественное место!»

Не пришлось долго ждать и стихотворения на злобу дня от лидера группировки «Ленинград». Шнур в своем Instagram выступил в защиту любителей пожарить шашлыки на балконе, апеллируя тем, что у некоторых людей нет «другой развлекухи», и вся их жизнь «течет на лоджиях».

В свою очередь, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предлагает с октября вообще «запретить в России запрещать».

С 1-го октября в России очередной запрет - теперь курить на балконах.



У меня есть альтернативное предложение.



С 1-го октября запретить в России запрещать. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) September 26, 2019

Не растерялся и пользователь Instagram Евгений ev.genii3142, он предлагает жарить шашлыки в подъезде. «Жарим теперь шашлык в подъезде», - написал он в комментариях к посту.

Долой бычки

А вот пользователь Виктор Че, сам будучи курильщиком, считает, что не стоит протестовать против запретов – чтобы не подвергать опасности других людей. Он признается, что был свидетелем пожара из-за брошенной с балкона сигареты.

Спорно очень. Сам свидетель пожара (хорошо никто не погиб) из-за сигареты брошено с балкона выше. Курить в квартире вообще дикость. Сам курильщик, но вредить себе это одно, а вредить другим, за это надо отвечать. Так что зря вы протестуете против запретов :) — Виктор Че. (@Svara82) September 26, 2019

Katya Allegrova радуется, что теперь сможет пожаловаться в полицию на курящих соседей, хотя и отмечает, что запрет, возможно, касается только прикуривания.

Смогу обоснованно пожаловаться ментам на курение соседа на балконе! Хотя там вроде только про прикуривание речь ((((((( — Katya Allegrova (@KatyaAllegrova) September 26, 2019

Пользователь Maru тоже рада, потому что не хочет «терпеть возле себя в своей новенькой квартирке дым», будь он от сигарет, шашлыков и еще чего-то там», добавляет она.

А MAVERICK надеется, что в городе станет меньше окурков.

Какой способ бросить курить вам подходит. Тест>>

Согласен, бычки - это САМЫЙ популярный мусор 🗑 в городе — MAVERICK (@maverickvrn) September 26, 2019

Дроны или спецназ?

Конечно, многие граждане уже задались вопросом, как будут контролировать соблюдение новых правил и отлавливать нарушителей.

«Мне вот интересно, как правительство планирует контролировать выполнение запрета на курение на балконах? Дроны что ли для патрулирования запустят?» - написал «ВКонтакте» Олег Кэп.

В ответ Александр Балышев опасается, что теперь люди будут чаще курить в квартирах, что лишь увеличивает риск пожара. «Как по мне пусть сосед курит на балконе, чем мы сгорим», - резюмировал он.

Пользователь @wsratyu интересуется, как будут отслеживать курильщиков на высоких этажах, и предполагает, что с помощью спецназа или дронов.

«А как как буду отслеживать, что кто-то с 20-го этажа курит? Будет создан какой-то отряд специального назначения, какие-то снайперы, которые будут отстреливать курящих?», - задается вопросом автор твита.

Пользователь Twitter «Папаша Карлеоне» настроен скептически и вообще сомневается в том, что новый запрет кого-то остановит — по его мнению, даже старые правила не соблюдаются.

Запрет на курение в подъездах и возле них тоже давно существует. Никого заявами не завалили, фото прокурорам не шлют. Как курили, так и курят. Если какой-нибудь крутой сосед по башке не настучит... — Папаша Карлеоне (@gor70001) September 26, 2019

JayKay напоминает о вреде пассивного курения: «Возможно, кашель собственного трехлетнего ребенка что-нибудь сдвинет в мозгах дымильщиков».

А как насчет пассивного курения соседей этажом выше? 😈😈😈

Которые тоже иногда хотят выйти на балкон и подышать свежим воздухом.

Возможно, кашель собственного трехлетнего ребенка что-нибудь сдвинет в мозгах дымильщиков. — JayKay (@Jay_R_Kay) September 26, 2019