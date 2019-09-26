РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 сен. В четверг в городском округе Люберцы открыли новую детскую площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Современный детский городок открыли сегодня (26 сентября - ред.) во дворе жилого дома №7Б на улице Лорха в поселке Красково городского округа Люберцы. Получился большой детский городок с безопасным резиновым покрытием и яркими игровыми элементами - качелями, каруселью, песочницей, тренажерами. На такой площадке местной детворе есть, где разгуляться! Поэтому сегодня во дворе был настоящий праздник», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что площадка установлена по программе губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье».

Ружицкий добавил, что площадь детского городка составляет 450 квадратных метров. Строители предусмотрели и песочный дворик площадью почти 50 квадратных метров. По периметру городка установлены скамейки, рядом – урны для раздельного сбора отходов и информационный стенд.

В соответствии с поручением губернатора Московской области, в муниципалитете ежегодно выполняются работы по комплексному благоустройству не менее 10% дворовых территорий от общего количества дворов в округе. В 2019 году для выполнения работ выбрано 68 дворов. В рамках комплексного благоустройства ведется установка 52 спортивных и 65 детских игровых площадок, из них шесть - по программе губернатора.