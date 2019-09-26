РИАМО - 26 сен. Пожар на чердаке двухэтажного здания в районе Загородного шоссе на юге Москвы потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

В 16:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, строение 12. Происходило загорание деревянного обрешетника кровли и утеплителя двухэтажного здания.

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Принятыми мерами в 17:30 пожар ликвидировали», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

По данным ряда СМИ, возгорание произошло в здании автосервиса.