РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В подмосковном Подольске выбрали лучшие дворы и микрорайоны округа по итогам смотра-конкурса «Благоустройство-2019», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске прошел смотр-конкурс «Благоустройство-2019», в котором приняло участие 27 территорий муниципалитета. Комиссия оценила представленные территории путем открытого голосования. Места в номинации «Лучший район округа» распределились следующим образом: 1 место – Подольск, микрорайон Центральный (МУЖРП №1); 2 место занял поселок Дубровицы (ООО «УК Дубровицы»); 3 место - микрорайон Парковый (МУЖРП №1). В номинации «Самая благоустроенная территория» победил микрорайон Кузнечики, улица Генерала Смирнова, двор дома №11 (совет многоквартирного дома за вклад в оформление палисадника) и МУП «ДЕЗ» (за достойное содержание дворовой территории)», - говорится в сообщении.

Второе место в номинации «Самая благоустроенная территория» получил двор дома №7, корпус 6 по улице Молодежная в микрорайоне Климовск и управляющая компания МУП «СЕЗ», а третье – двор дома №19 по улице 43 Армии и МУП «ДЕЗ». Лидерами номинации «Лучшее цветочное оформление палисадников» стали жители деревни Спирово, жители микрорайона Кузнечики по адресу: улица Флотский проезд, дом №3, подъезд 8, а также житель дома №43 по улице 2-я Сергеевская.

В номинации «Дворовая территория образцового порядка и чистоты» победил дом №2 по улице Тепличная, второе место занял дом №11 по улице Генерала Смирнова, а третье – дома №№72 и 73 поселка Дубровицы.

«За первое место в номинациях «Лучший район городского округа Подольск» и «Самая благоустроенная территория, находящаяся на обслуживании управляющих организаций» комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации будет запланирована установка одной малой архитектурной формы на детскую площадку во дворе по данному адресу. Победители и призеры конкурса в остальных номинациях награждаются почетными грамотами администрации», - поясняется в материале.