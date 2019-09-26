РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 сен. Свыше 5 тысяч детей и подростков стали участниками программы международного обмена в подмосковном Красногорске за 19 лет существования такой практики, сообщила сотрудник управления культуры администрации муниципалитета Галина Столярова.

Итоги международного обмена в 2019 году подвели в лицее №4 Красногорска. Руководители и участники делегаций школ и творческих коллективов рассказали и показали, как отдохнули минувшим летом в городах-побратимах и как принимали иностранных гостей в Красногорске в рамках международной смены-форума.

«В этом году у нас в 19-й раз проходил обмен детскими и молодежными группами с городами-побратимами. За это время более 5 тысяч молодых граждан стали участниками творческих программ в городах-побратимах и в Красногорске. Это ребята, которые стали для нас помощниками во всех наших программах», – сказала Столярова.

Она отметила, что обмен ежегодно осуществляется в рамках муниципальной программы организации отдыха и занятости детей и молодежи.

«В этом году участниками обмена стали более 200 ребят. Впервые красногорские дети выезжали в город-побратим Евпаторию, в Республику Крым, отдыхали на море. Это ребята из шоу-театра «Максимум», активные участники КВН-движения», – добавила Столярова.

Кроме того, Красногорск шефствует над большим десантным кораблем «Георгий Победоносец» в Североморске. Юнармейцы, дети военнослужащих с этого корабля, в нынешнем году также впервые отдохнули в Красногорске.

«Участниками программы международного обмена становятся победители различных творческих конкурсов, фестивалей, активные участники муниципальных программ», – пояснила Столярова.

Продолжением программы международного обмена станет фестиваль «Новый мир». Он пройдет в Красногорске 8 и 9 ноября.

«Мы ждем гостей из городов-побратимов. Это уже старшее поколение, возраст участников – 18–25 лет. Многие из них были в прошлые годы участниками детского обмена», – заключила Столярова.