РИАМО - 26 сен. В Подмосковье завершилось проведение апробации открытого банка оценочных средств по русскому языку, разработанного ФИПИ для проведения процедур контроля и оценки качества образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«В период с 16 по 26 сентября более 5 тысяч учащихся 2-11 классов из Балашихи, Домодедова, Королева, Красногорска, Люберец, Наро-Фоминска и Подольска проверили свои знания по основным разделам курса русского языка «Чтение», «Письмо», «Слушание», «Говорение», «Основные разделы науки о языке», – отмечается в сообщении.

Итоги апробации станут известны участникам после завершения проверки работ, которая проводится школьными учителями. Результаты, в зависимости от набранных участниками баллов, отразят уровень выполнения работы – низкий, средний, высокий.

Участниками апробации можно считать и педагогов, которым было предложено оценить качество каждого отдельного задания контрольного измерительного материала по нескольким критериям: значимость для развития предметных и метапредметных результатов, уровень сложности, соответствие программе.