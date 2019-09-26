РИАМО - 26 сен. Институт проблем химической физики Российской академии наук направил в антимонопольную службу сведения об ООО «Право, Экономика, Консалт» для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Право, Экономика, Консалт» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», - говорится в сообщении.

В итоге госучреждение получило уведомление об уклонении компании от заключения контракта по поддержанию в силе патента. После этого представители института обратились в ФАС.

В ходе рассмотрения дела ООО «Право, Экономика, Консалт» не смогло представить доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

В Московском областном УФАС РФ приняли решение о внесении сведений в отношении ООО «Право, Экономика, Консалт» в реестр недобросовестных поставщиков.