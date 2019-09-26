РИАМО - 26 сен. Пожар возник на чердаке двухэтажного здания в районе Загородного шоссе на юге Москвы, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 16:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, строение 12. По предварительной информации, происходит загорание на чердаке двухэтажного здания», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.