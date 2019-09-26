РИАМО - 26 сен. В рамках реализации программы реновации в районе Котловка в Юго-Западном округе Москвы запланировано строительство детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел два дома по программе реновации в Котловке. Эти дома стали стартовыми площадками и позволили обеспечить начало переселения жителей по программе.

«В районе Котловка уже имеются детские образовательные учреждения. Однако, учитывая дальнейшее развитие квартала, мы заложили в проект планировки строительство еще одного детского сада на 200 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в районе Котловка в программу реновации включено 82 дома. Два дома – на улице Дмитрия Ульянова, 45 и Севастопольском проспекте, 22 уже построены и заселяются жителями.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5173 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает примерно 1 миллион жителей. Определен адресный перечень 351 «стартовой» площадки общей мощностью свыше 5 миллионов квадратных метров жилья, расположенных во всех административных округах города.