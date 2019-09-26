РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. Областная конференция врачей-педиатров прошла в Подольской городской клинической больнице, на ней врачам на конкретных примерах рассказали о инновациях и ошибках в лечении детей и привели алгоритмы действий в критических ситуациях, сообщается на сайте администрации горокруга.

Конференция «Клинические рекомендации и протоколы в практике врача-педиатра» состоялась в четверг. В мероприятии приняли участие профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского, главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева, профессор кафедры детских болезней Института здоровья детей Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Александр Малахов, заведующий кафедрой фармакологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Козлов и другие.

«В ходе встречи врачи-педиатры обсудили актуальные вопросы лечения заболеваний, ассоциированных с трудностями ранней диагностики, тяжелого течения и высоким риском летальности у детей, а также контроль качества и безопасности оказания медицинской помощи. Врачей ознакомили с новыми подходами в диагностике, лечении и профилактике острых респираторных инфекций и алгоритмами действий в критических ситуациях», – говорится в сообщении.

Образовательная конференция организована в рамках реализации плана мероприятий министерства здравоохранения Московской области и образовательного проекта «Школа педиатра: Подмосковные чтения».