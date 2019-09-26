РИАМО - 26 сен. В Дмитровском городском округе завершился масштабный ремонт дорог, за сезон были отремонтированы 46 участков общей протяженностью свыше 96 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В полном объеме завершилась ремонтная кампания: в этом году в округе отремонтировали 32 дороги регионального значения длиной порядка 90 километров и 14 муниципальных дорог протяженностью семь километров. Также на территории муниципалитета уже завершили ремонт территории восьми социально значимых объектов, тем самым повысив уровень комфорта жителей Дмитровского округа», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Так, было обновлено дорожное покрытие на участках региональных дорог Хлебниково – Рогачево – Титово с нулевого по 2,8 километра, Хотьково – Озерецкое – Костино – Дмитров с 15,5 по 17 километр, Подвязново – Ивановское с нулевого по 6,8 километра, МБК – Лифаново – Старово – МБК с 9 по 17,7 километра, Рогачево – Клюшниково с 1,3 по 6,5 километр, МБК – Синьково – Насадкино – канал имени Москвы с 20 по 28,3 километра, а также по улице Кольцо в самом Дмитрове. В рамках реконструкции дорожного полотна также была нанесена новая разметка, укреплены обочины.

«На муниципальной сети покрытие заменили на дороге в деревне Тендиково – этот участок стал победителем голосования жителей на портале «Добродел». Также по просьбам жителей отремонтированы участки сельских дорог в Подъячево, Синьково, Семеновском, и по улице Технологическая в поселке Икша, в Дмитрове – Вокзальная площадь, улицы Рогачевская, Восточная, в Яхроме – улицы Первомайская, Рабочая», - отмечается в сообщении.

Всего в Дмитровском горокруге 12 участков дорог были отремонтированы по итогам голосования на портале «Добродел».

Кроме того, было заменено покрытие на территории автовокзала на Вокзальном переулке, а также в психиатрической больнице №9, Якотской амбулатории и Орудьевском отделении Дмитровской городской больницы. На данный момент продолжается ремонт на площади у поликлиники горбольницы.

На данный момент по всей Московской области в нормативное состояние приведены более 1,9 тысячи дорог, протяженность которых составляет более 2,3 тысячи километров, — это порядка 98% от всего запланированного ремонта дорожной сети в 2019 году.