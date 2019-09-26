РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» обследовала для техдокументации муниципальную квартиру, пострадавшую от возгорания, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники технического отдела МУП «СЕЗ» провели обследование в муниципальной квартире одного из многоквартирных домов в Южном поселке, пострадавшей от возгорания», - говорится в сообщении.

В ходе обследования специалисты составили техдокументацию по требующемуся ремонту, в том числе и электрической проводки.