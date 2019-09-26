РИАМО - 26 сен. В Подмосковье определили застройщика, который возведет новый учебный корпус к лицею Орехово-Зуевского городского округа, работы должны завершить уже в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам проведения аукциона на строительство нового учебного корпуса на 400 мест <…> контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Устройство-3», - говорится в сообщении.

Лицей располагается по адресу: улица Володарского, дом 6. В 2020 году здесь расположится новая пристройка, в которой разместят учебные классы, лаборатории и методические кабинеты. Новый корпус также будет содержать отдельные общешкольные помещения — актовый и спортивный залы, библиотеку, медпункт, столовую.

«Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию в 2020 году», - уточнил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Новый корпус лицея возведут в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Его финансирование осуществляется за счет средства бюджета.