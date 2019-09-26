РИАМО – 26 сен. Всемирный день сердца отметят в Подмосковье, основные профилактические мероприятия пройдут в Мытищах, Красногорске, Домодедове, Подольске, Лыткарине, Раменском, Сергиевом Посаде, Клину, Орехово-Зуеве, Ивантеевке, Одинцове, Ступине, Балашихе, Ногинске, Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной в структуре смертности населения. В Московской области ведется работа, направленная на снижение данного показателя.

«За 6 месяцев этого года смертность от болезней системы кровообращения удалось снизить на 12,1% по сравнению с прошлым годом. Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, которые позволят выявить многие болезни на ранней стадии и оперативно назначить лечение», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она уточнила, что проверить свое здоровье и выявить риски развития сердечных заболеваний можно будет на мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню сердца.

Так, будут проводиться медицинское консультирование и скрининговые обследования с привлечением медицинских работников центра здоровья, отделений или кабинетов медицинской профилактики, терапевтов, врачей общей практики, психологов.

Также запланированы флешмобы, массовые акции, спортивно-оздоровительные мероприятия, танцевальные мастер-классы, квесты.

Более подробную информацию по празднованию Всемирного дня можно получить в государственных медицинских организациях региона.

Всемирный день сердца отмечается 29 сентября.