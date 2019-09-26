РИАМО – 26 сен. В рамках фитосанитарного мониторинга в Подмосковье в горшечных растениях цикламен из Венгрии обнаружили западный калифорнийский цветочный трипс, все растения были уничтожены, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Проверка была организована 14 сентября на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота».

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.