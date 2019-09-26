РИАМО - 26 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл муниципальный центр управления регионом (ЦУР) в подмосковной Дубне, здесь отрабатываются обращения граждан и ведется сбор информации по таким профильным блокам, как ЖКХ и энергетика, дороги и транспорт, медицина, образование, СМИ, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Это сейчас тема номер один, очень важно оптимизировать процесс управления. <...> Кроме того, важно информировать жителей, чтобы жители знали, что 10 октября начнет работать лечебный корпус, знали, когда открываются те или иные объекты», - сказал Воробьев.

Как доложили губернатору, с 1 сентября муниципальный ЦУР работал в Дубне в тестовом режиме, за это время сюда поступило более 200 обращений.

С 29 декабря 2018 года центр управления регионом функционирует в доме областного правительства. ЦУР «знает» обо всем, что происходит в Московской области.