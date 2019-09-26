РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. Депутаты Подольска поддержали решение о планировании к приему в муниципальную собственность двух трансформаторных подстанций в микрорайоне Кузнечики, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в четверг прошло 63-е заседание совета депутатов округа, в котором принял участие глава муниципалитета Николай Пестов. Одним из вопросов повестки стало утверждение перечня имущества, планируемого к приему в муниципальную собственность.

«В соответствии с федеральным законом, постановлением правительства РФ и уставом горокруга предлагается принять решение совета депутатов об утверждении перечня имущества, планируемого к приему в муниципальную собственность из федеральной. Речь идет о двух трансформаторных станциях в микрорайоне Кузнечики – подстанциях №№9 и 27», – сказал замглавы администрации округа Евгений Соловьев.

Депутаты поддержали предложение. Также в ходе заседания участники обсудили и перечень другого имущества, планируемого к принятию в муниципальную собственность.