РИАМО - 26 сен. Вторая очередь транспортной развязки будет построена на пересечении подъезда к Зеленограду и трассы М-10 «Россия», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ГК «Российские автомобильные дороги» четырех земельных участков общей площадью 0,15 гектара для строительства второй очереди транспортной развязки на пересечении подъезда к городу Зеленограду с существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия», – отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Земельные участки расположены в районе Ленинградского шоссе и Московского проспекта в Зеленоградском автономном округе.

Департамент городского имущества города заключит с ГК «Российские автомобильные дороги» договор аренды земельных участков сроком на шесть лет для строительства объекта.