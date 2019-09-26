РИАМО - 26 сен. В Подмосковье 29 сентября завершается сезон пассажирской водной навигации по двум маршрутам «Бочманово – Притыка» в Коломне и «Серпухов – Сады» в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Свыше 9 тысяч человек воспользовались двумя социальными маршрутами в Серпухове и Коломне. До конца сентября данные маршруты планируют перевезти еще более 1,5 тысяч пассажиров. Несмотря на окончание сезона у двух маршрутов, в регионе до 20 ноября продолжит работу третий социально-значимый маршрут «Лыткарино – Андреевское» в Лыткарине», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Протяженность маршрута в Коломне составляет 24 километра, в Серпухове – 4 километра, в Лыткарине – 0,8 километра. Водная навигация в этих населенных пунктах позволяет жителям существенно сократить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта, следующего по объездным маршрутам.

В Подмосковье весной 2016 года были введены два новых маршрута водного транспорта: «Причал Бочманово (Коломна) – причал Притыка» и «Причал Серпухов – причал Сады». В том же году была возобновлена пассажирская навигация от причала города Лыткарино до деревни Андреевское.

Согласно закону Московской области стоимость проезда отдельных категорий граждан – ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов боевых действий – составит 50% от базовой. Проезд для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, будет бесплатным.

Проезд можно оплатить наличными или картой «Стрелка» и бесконтактной банковской картой или гаджетами с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшеты).