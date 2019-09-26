РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. Линии уличного освещения начали устанавливать на двух новых детских площадках на улицах Симферопольская и Театральная в Подольске, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (26 сентября - ред.) начались работы по устройству линий уличного освещения на детских площадках, установленных по губернаторской программе «Наше Подмосковье», – говорится в сообщении.

На территории микрорайона Климовск площадки установлены напротив дома №21 по улице Симферопольская и дома №4 по улице Театральная.