РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. На историческом фестивале «Война и миръ» в музее-усадьбе «Остафьево» на территории новой Москвы 28 сентября профессора МГУ имени Ломоносова прочтут лекции по истории, философии, литературе, социологии и военному делу России, сообщается в группе «Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» в соцсети «ВКонтакте».

«Исторический фестиваль «Война и миръ» – это социально значимый просветительский проект, направленный на популяризацию и сохранение историко-культурного наследия, а также на развитие музеев. В рамках фестиваля будет работать лекторий в конференц-зале музея. Вход на лекции по билетам в парк», – говорится в сообщении.

С 14:00 до 15:00 можно будет послушать лекцию «О наведении порядка и сохранении мира в Российской империи посредством образования: опыт Николая I». Читает доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени Ломоносова Василий Ванчугов.



В 15:00 начнется часовая лекция «Великая французская буржуазная революция и современность». Читает доктор социологических наук, профессор Александр Алексеевич Деревянченко.



С 16:00 до 17:00 кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Болдырев прочитает лекцию «Михаил Лермонтов – поэт-воин. Философия войны в русской культуре первой половины XIX века».



В 17:00 начнется часовая лекция «Униформа русской армии в период Наполеоновских войн 1802-1814 годов» от кандидата исторических наук Евгения Карпова.

Также в программе фестиваля – мастер-классы по танцам, стрельбе и фехтованию, экспозиция военного снаряжения, съемки в костюмах эпохи. Ярким событием фестиваля станет дворянский бал пушкинской эпохи с участием клубов исторической реконструкции, в котором смогут принять участие и посетители.

Фестиваль начнется в 12:00. Бал пройдет с 16:00 до 18:30. Мероприятие завершится в 19:00.