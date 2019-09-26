РИАМО – 26 сен. Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи фигуранта дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в столице 27 июля Алексея Миняйло, сообщил РИАМО в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В августе правоохранители задержали пятерых участников несанкционированной акции, которая прошла 27 июля в центре Москвы, в их числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

«Алексей Миняйло освобожден в зале суда, ему не стали продлевать меру пресечения», – сказала Царева.

27 июля на Тверской улице прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек. По факту массовых беспорядков СК возбудил уголовное дело.