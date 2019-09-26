РИАМО - 26 сен. Новое общежитие начнут строить в университете «Дубна» в Подмосковье в конце следующего года, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг проходит торжественный концерт в честь 25-летия университета «Дубна». Губернатор ранее поздравил педагогов, студентов и выпускников вуза с этой датой.

«У нас на университет большие планы. План - и улучшить условия обучения, и построить долгожданное общежитие. Мы поставили в программу проетирование и должны начать строить общежитие в конце следующего года. Задача, чтобы к 2021 году все материализовалось», - сказал Воробьев в ходе мероприятия.

Университет «Дубна» входит в топ-100 лучших вузов России и занимает в этом рейтинге 57 место. За пять лет в вузе выпущено почти 9 тысяч статей. В университете внедряются новые инновационные образовательные проекты для подготовки элитных кадров, в частности, в 2019 году была создана международная инженерная школа и школа аналитики больших данных.

Вуз сотрудничает с зарубежными организациями из таких стран, как Германия, Италия, Болгария, США, Египет, Польша, Иран, Испания, Словения, Монголия, Финляндия, Бельгия, Япония, Индонезия. Университет «Дубна» заключил 43 международных договора. За пять лет здесь обучили более 600 иностранных студентов. На стажировки и зарубежные мероприятия ежегодно выезжают 18 студентов и 20 педагогов вуза.