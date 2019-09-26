РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 сен. Депутаты Подольска поддержали предложение об увековечивании памяти трех выдающихся горожан, в частности, установку мемориальной доски гендиректору Конструкторского бюро автоматических линий Михаилу Власову, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в четверг прошло 63-е заседание совета депутатов округа, в котором принял участие глава муниципалитета Николай Пестов. Одним из вопросов повестки стало увековечивание памяти трех выдающихся горожан, в числе которых гендиректор ОАО «КБАЛ имени Кошкина» Михаил Власов, проработавший в бюро более 45 лет и создавший основные образцы автоматических роторных линий для производства биметаллических гильз к патронам стрелкового оружия.

«В администрацию округа обратился совет ветеранов ОАО «КБАЛ имени Льва Кошкина» с предложением установить мемориальную доску Михаилу Власову – почетному жителю Климовска на доме №5 по улице Заводская, где до 2019 года он жил. Власов – автор более 70 научных работ, в том числе 60 авторских свидетельств на изобретения. В 1962 году ему была присуждена Ленинская премия», – сказал первый замглавы администрации округа Виктор Чуб.

Он добавил, что также предлагается увековечить память еще двух выдающихся горожан: председателя совета ветеранов УМВД, почетного гражданина Подольска, полковника милиции в отставке Николая Копылова и секретаря исполкома Подольского горсовета Нины Стариковой.

Депутаты поддержали предложение единогласно.