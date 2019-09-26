РИАМО - 26 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов, студентов и выпускников государственного университета «Дубна» с 25-летием вуза, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Торжественный концерт в честь юбилея университета «Дубна» проходит в Дворце спорта «Олимп» на территории вуза, в программе - симфоническое рок-шоу Rockestra Live, выступление звезд университетской сцены и студенческого хора «Юность».

«Четверть века для университета не такой большой срок, но так получилось, что благодаря преподавателям, организациям, сотрудничеству с легендарным Объединенным институтом ядерных исследований университет «Дубна» сегодня на слуху. Очень приятно, что выпускники востребованы после окончания вуза. <...> Можно быть в рейтингах, международных рейтингах, но самое главное и ценное - быть востребованным», - сказал Воробьев в начале мероприятия.

Он подчеркнул, что сегодня абсолютное большинство выпускников университета находятся при деле, и во многом это заслуга преподавательского коллектива.

Губернатор также вручил благодарности коллективу вуза и лучшим педагогам.

«Желаю постоянно пребывать в поиске, реализовывать себя в самых смелых направлениях. <...> Отдельные слова благодарности хочется сказать ректору», - заключил Воробьев.

Университет «Дубна» входит в топ-100 лучших вузов России и занимает в этом рейтинге 57 место. За пять лет в вузе выпущено почти 9 тысяч статей. В университете внедряются новые инновационные образовательные проекты для подготовки элитных кадров, в частности, в 2019 году была создана международная инженерная школа и школа аналитики больших данных.

Вуз сотрудничает с зарубежными организациями из таких стран, как Германия, Италия, Болгария, США, Египет, Польша, Иран, Испания, Словения, Монголия, Финляндия, Бельгия, Япония, Индонезия. Университет «Дубна» заключил 43 международных договора. За пять лет здесь обучили более 600 иностранных студентов. На стажировки и зарубежные мероприятия ежегодно выезжают 18 студентов и 20 педагогов вуза.