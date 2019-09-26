РИАМО – 26 сен. По итогам 2018 года страховой дом «ВСК» поднялся на 24 позиции в рейтинге 500 крупнейших компаний России по версии РБК и занял 148 место по размеру выручки, среди российских компаний финансового сектора ВСК оказался на 16 месте, переместившись на пять строчек вверх, сообщается на сайте ВСК.

«По методологии РБК, выручка ВСК выросла на 36% в 2018 году и составила 95 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33% и превысила 8 миллиардов рублей. Активы ВСК, по данным консолидированной отчетности, выросли до 133 миллиардов рублей, капитал - до 26,5 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

РБК публикует ежегодный рейтинг крупнейших компаний России в пятый раз. Основным показателем рейтинга, по которому производится ранжирование компаний, является чистая выручка — выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин.

Для страховых компаний показатель рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий, чистого инвестиционного дохода, процентных доходов и комиссионных доходов от банковской деятельности (при наличии).

Задачи рейтинга — определить крупнейшие российские компании с выявлением принадлежности по отраслям, а также определить тенденции в экономических процессах, происходящих в секторах российской экономики.

Совокупная выручка компаний, вошедших в новую версию рейтинга, выросла на 18,2% по итогам 2018 года и составила 85,5 триллионов рублей.