РИАМО - 26 сен. В Подмосковье и Москве 1 октября ожидается дождь, температура будет достигать плюс 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Московском регионе началось потепление, которое будет сопровождаться дождями.

«В понедельник, 30 сентября, временами будет идти дождь, ночью прогнозируется 4-9 градусов, днем – 10-15 градусов. Октябрь начнется тоже дождливой погодой, ночью будет 7-12 градусов, днем потеплеет до 11-16 градусов», – говорится в сообщении.

До этого, 27 и 28 сентября, сильных осадков не ожидается. 27 сентября ночью температура в Москве составит 0-2 градуса, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3 градуса. Днем будет облачно, местами может пройти небольшой дождь. В Москве – 9-11 градусов, в Подмосковье – 6-11.

Ночью 28 сентября – 3-5 градусов в мегаполисе, и 0-5 градусов по области, днем – 10-12 градусов, в Москве и 7-12 градусов в Подмосковье.

Ночью 29 сентября на западе области начнется небольшой дождь, минимальная температура в Москве – 5-7 градусов, по области – 2-7. Днем прогнозируется небольшой дождь, максимальная температура в Москве – 11-13 градусов и 9-14 градусов в Подмосковье.

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