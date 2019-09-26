РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 сен. Настоящий свадебный бум отмечают во Дворце бракосочетания подмосковного Красногорска в красивые даты – 9, 19 и 29 сентября нынешнего года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Каждая декада сентября отмечена красивой датой – 09.09.2019, 19.09.2019, 29.09.2019. Мистические девятки привлекают молодоженов для регистрации заключения брака, поэтому в сентябре в подмосковном Красногорске наблюдается свадебный бум», – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что эти даты приходятся на понедельник, четверг и воскресенье, Дворец бракосочетания №2 дает возможность не упустить ни одну из них.

«Считается, что свадьба в сентябре принесет молодоженам настоящее семейное счастье и гармонию в отношениях», – заключается в сообщении.