РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 сен. В четверг в подмосковных Люберцах стартовал традиционный турнир по фехтованию «Люберецкая рапира», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Традиционный осенний турнир «Люберецкая рапира» стартовал 26 сентября в зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Люберецкий». Это уже четвертый турнир», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в текущем году участие в соревнованиях принимают более 200 лучших спортсменов из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Смоленска, Ярославля, Твери, Долгопрудного, Электростали, Твери, Одинцова, Солнечногорска и Химок. Впервые в этом году на турнир приехали спортсмены из Кипра.

«Нынешний турнир уже можно смело называть международным», - подчеркнул Ружицкий.

Честь городского округа Люберцы защищают 30 воспитанников комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Продлится турнир до 29 сентября.

Отделение фехтования работает в Люберцах на базе КСШОР с 2015 года. Здесь занимаются 92 спортсмена, их тренируют четыре наставника.