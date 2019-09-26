РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 26 сен. В подмосковных Котельниках провели семинар-совещание, на котором с педагогами округа обсудили профилактику наркомании среди детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках проекта «Здоровая Россия – общее дело» в школе №2 городского округа Котельники прошел семинар-совещание, посвященный вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних. В его рамках обсудили вопросы реализации проекта «Здоровая Россия» в школах города и профилактику наркомании среди детей», – говорится в сообщении.

На семинаре присутствовали директора всех городских школ, заместители директоров по воспитательной работе и безопасности, социальные педагоги, педагоги-психологи и классные руководители. Им показали фильм «Наркотики. Секреты манипуляции», посвященный проблеме наркотизации молодежи.