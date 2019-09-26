РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 сен. Депутаты Подольска утвердили размер отчислений прибыли в бюджет округа муниципальными унитарными предприятиями, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в администрации округа прошло 63 заседание совета депутатов округа. На повестке дня значились 17 вопросов, один из которых касался утверждения размера отчислений части прибыли муниципальными унитарными предприятиями в бюджет округа. В заседании совета принял участие и глава округа Николай Пестов.

«Предлагается утвердить размер отчислений в бюджет городского округа Подольск муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В частности, МУП «ДЕЗ», МУП «ЖПЭТ №2», МУЖРП №№1, 4, 5, 9 и 12 будут отчислять по 10% от прибыли, Подольская теплосеть, «Водоканал», «Лифтремонт», предприятие «Подольский троллейбус» и МУП «ККП» - по 1%», - сказал замглавы администрации округа Евгений Соловьев.

Он отметил, что МУП «Столовая №1» должна будет отчислять 10%, МУП «ПКП и ОРТ» и предприятие «Монумент» - 20%, а предприятия МУП «СЕЗ», «Водоканал микрорайона Климовск», «Подолье- Ремстройинвест», УК «Лаговское» и МУП «Управляющая компания» - по 1% от прибыли.

Депутаты приняли данное решение единогласно. Помимо этого, депутаты обсудили прием в муниципальную собственность ряд имущества, внесение дополнений в прогнозный план приватизации имущества и утвердили план работы совета на второе полугодие 2019 года.