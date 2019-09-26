РИАМО - 26 сен. Предметную региональную работу по математике в четверг написали свыше 77 тысяч учеников седьмых классов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня свои знания по математике смогли проверить свыше 77 тысяч подмосковных семиклассников, написав предметную региональную диагностическую работу. В ходе работы проверялись умения школьников работать с числами, решать практические задачи на нахождение процента, вычислять площади, расстояния на местности, а также способность читать таблицы, графики и диаграммы», – отметила Забралова.

По ее словам, диагностика знаний проводится максимально объективно: материалы для предметного тестирования поступают через Единую автоматизированную систему оценки качества образования, доступ к распечатыванию возможен только перед началом работы, а проверка проводится онлайн независимыми экспертами.

«Результаты станут известны не позднее 2 октября, они не будут учитываться при выставлении оценки за четверть. Учителям и самим ученикам следует провести анализ и работу над ошибками», – уточнила Забралова.