РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 сен. Тротуар протяженностью более 500 метров обустроили вдоль автомобильной дороги, соединяющей Речную улицу в подмосковном Красногорске и улицу Дубравная в московском микрорайоне Митино, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Вдоль автодороги Речная – Митино появился тротуар протяженностью 519 метров. Также в рамках ремонта автомобильной дороги заменено асфальтовое покрытие, укреплены откосы и установлен бортовой камень», – говорится в сообщении. ⠀

В планах до 5 октября установить пешеходное ограждение вдоль тротуара и нанести дорожную разметку.