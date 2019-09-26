РИАМО - 26 сен. В Подмосковье и Москву приходит потепление, дневная температура в последующие дни повысится до плюс 15 градусов, но в ближайшие две ночи сохраняется вероятность заморозков, сообщается на сайте «Метеоновости».

В последние выходные сентября в Московском регионе заметно потеплеет, но бабье лето не вернется, так как его климатические сроки уже прошли.

«К пятнице небесная канцелярия поправит ситуацию с погодой. Антициклон с северо-запада все настойчивее заявляет о своем наступлении. Надежду на тепло подарило солнце, которое уже утром в четверг показалось на ярко-синем небосклоне, температура в Москве к 12 часам повысилась до +10 градусов», — говорится в сообщении.

Еще днем 25 сентября температура не повышалась выше плюс 8-9 градусов, средняя температура за сутки составила 4,9 градуса при норме 9,2 градуса.

«В пятницу в Москве и по области без осадков, в столице - 4-6, по области - от 2 до 7 градусов, местами еще возможны слабые заморозки до -1 градуса при прояснениях и слабом ветре. Днем при переменном ветре воздух в столице вновь прогреется до 10 градусов, по области - от 7 до 12 градусов тепла. Средняя за сутки температура останется еще на градус-другой ниже нормы», — добавляется в сообщении.

Атмосферное давление вырастет 28 сентября и превысит норму на 5-7 единиц. Ночью из-за прояснений температура опустится до 3-5 градусов, в Подмосковье велика вероятность заморозков. В Москве днем - до 10-12 градусов, в области – до 14 градусов, теплее всего будет на западе и юге Подмосковья.

«В воскресенье в повышении температуры станет участвовать теплый ветер с юга, то есть будет «примешиваться» адвективный фактор. Именно он сыграет основную роль в повышении ночной температуры. В Москве в ночь на 29 сентября 7-9 градусов тепла, такой теплой ночи в столице не было с 17 сентября. Но днем температура не выше 13 градусов из-за облаков и дождя, которые принесет фронт атлантического циклона с запада», — отмечается в сообщении.

Осенью часто наступает потепление, но одновременно начинаются дожди. То же самое произойдет 29 сентября. По прогнозам, средняя температура за сутки составит 10 градусов – это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Еще теплее будет 30 сентября, при теплом юго-западном ветре температура днем местами повысится до 13-15 градусов.