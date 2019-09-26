РИАМО - 26 сен. В Подмосковье на расширенном заседании комитета по вопросам бюджета Мособлдумы подвели итоги предоставления льгот физическим лицам за 2018 год по транспортному налогу, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.

«В Московской области действуют льготы для трех категорий налогоплательщиков - физических лиц. Согласно официальным данным в 2018 году льготами на транспортный налог воспользовались более 180 тысяч физических лиц. По сравнению с 2017 годом количество налогоплательщиков в этой сфере увеличилось на 7,3%», - сказал заместитель министра экономики и финансов Московской области Алексей Шумков.

Больше всего льготой пользовались жители городского округа Подольск — 8,9 тысячи человек. Более 8 тысяч жителей Одинцовского городского округа также воспользовались льготой, а в Коломенском горокруге к ней обратились более 7 тысяч человек.

При этом по итогам 2018 года общая сумма выпадающих доходов бюджета Московской области вследствие предоставления налоговых льгот физическим лицам составила более 427 миллионов рублей.

«По итогам прошлого года более 155 тысяч человек воспользовались скидкой от 50% до полного освобождения от уплаты транспортного налога на общую сумму более 251 миллиона рублей», - добавляется в сообщении.

К тем, кто смог воспользоваться льготной скидкой, относятся: Герои Советского союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, а также инвалиды, ветераны и пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Также льготу в прошлом году получили и многодетные семьи — более 31 тысячи человек.

«Согласно закону в многодетной семье один из родителей полностью освобождается от уплаты налога в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил. Приятно, что с каждым годом число многодетных семей, которые пользуются льготой, установленной в Московской области, увеличивается. Стоит отметить, что поддержке таких семей мы уделяем особое внимание», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Он также напомнил, что с начала года в Подмосковье был расширен период применения налоговой льготы.