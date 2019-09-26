РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 сен. Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Самарской области за кражу аудио- и видеоаппаратуры из дома в деревне Кирилловка подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 66-летней местной жительницы о краже аудио- и видеоаппаратуры и личного имущества из ее дома, расположенного в деревне Кирилловка Люберец. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 27-летнего ранее судимого жителя Самарской области. В отношении подозреваемого Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемого заключили под стражу.